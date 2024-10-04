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  • Виктор
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В России предложили разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда

В России предложили разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внесет законопроект, в рамках которого предлагается разрешить педагогам требовать компенсацию морального вреда, причиненного распространением порочащих честь и достоинство сведений.

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