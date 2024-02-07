Предприниматель из Тамбова подозревается в серии мошенничеств на 2,5 млн рублей

Оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд фактов мошенничества, в совершении которых подозревается 42-летний предприниматель.
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