На Ямале сегодня действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение действует сегодня на Ямале. Как сообщает управление регионального МЧС, в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском района прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, местами он может достигать 22 метров в секунду.