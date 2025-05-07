На Ямале сегодня действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение действует сегодня на Ямале. Как сообщает управление регионального МЧС, в Шурышкарском, Ямальском, Тазовском района прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, местами он может достигать 22 метров в секунду.
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