Поляк напал на активиста во время траурной мессы на Левашовском кладбище

Разногласия возникли из-за установки памятника жертвам политических репрессий. Представитель польской диаспоры в Петербурге напал на активиста прямо во время траурной мессы на Левашовском мемориальном кладбище.
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