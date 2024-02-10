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Поляк напал на активиста во время траурной мессы на Левашовском кладбище

Разногласия возникли из-за установки памятника жертвам политических репрессий. Представитель польской диаспоры в Петербурге напал на активиста прямо во время траурной мессы на Левашовском мемориальном кладбище.

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