На Солнце произошла вспышка класса Х и самого высокого балла

На Солнце рано утром 8 мая произошла вспышка высокого балла X 1.0. как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, длительность вспышки – с 04.
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