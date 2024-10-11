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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В FA надеются, что Гвардиолу привлечет возможность перестроить сборную Англии. Платить как в «Ман Сити» ему не смогут

Daily Mail сообщает, что футбольные власти страны надеются на то, что испанца привлечет возможность перестроить сборную Англии – при условии, что он получит устраивающие его полномочия.

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