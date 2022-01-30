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Джа Морэнт и Лука Дончич – в Топ-10 лучших моментов игрового дня в НБА

Джа Морэнт и Лука Дончич – в Топ-10 лучших моментов игрового дня в НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата от 29 января. Топ-10 возглавили точный бросок с сиреной от Луки Дончича из «Далласа» и комбинация «Мемфиса», которую завершил броском сверху разыгрывающий Джа Морэнт.

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