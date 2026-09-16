Одна из самых ярых критиков нашей страны, глава евродипломатии Кая Каллас, требует сделать Брюссель частью переговорного процесса по Украине.
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