Прогноз погоды в Крыму на 27 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 27 декабряВ Симферополе +2 и дождь со снегомВ Севастополе +5 и пасмурноВ Евпатории +3 и небольшой дождьВ Черноморском +3 и дождь со снегомВ Джанкое +2 и дождь со снегомВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и пасмурноВ Керчи +3 и небольшой дождьВ Армя.