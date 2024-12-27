Прогноз погоды в Крыму на 27 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 27 декабряВ Симферополе +2 и дождь со снегомВ Севастополе +5 и пасмурноВ Евпатории +3 и небольшой дождьВ Черноморском +3 и дождь со снегомВ Джанкое +2 и дождь со снегомВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и пасмурноВ Керчи +3 и небольшой дождьВ Армя.
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