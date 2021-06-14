8 стойких мифов о Древней Греции и Риме, в которые мы продолжаем слепо верить из-за кино

Несмотря на то что в распоряжении киноделов находится множество консультантов, следящих за исторической правдивостью картин, создатели фильмов зачастую умышленно жертвуют достоверностью ленты в пользу увлекательного сюжета или большей красочности.
Несмотря на то что в распоряжении киноделов находится множество консультантов, следящих за исторической правдивостью картин, создатели фильмов зачастую умышленно жертвуют достоверностью ленты в пользу увлекательного сюжета или большей красочности.
Свежие комментарии