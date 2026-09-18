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Собака без задних лап приползла за помощью к людям в Новоалтайске

Собака без задних лап приползла за помощью к людям в Новоалтайске

В Новоалтайске собака, оставшаяся без задних лап, приползла за помощью к местному жителю. Животное нашли в сарае, сообщили в telegram-канале частного приюта "Территория спасения".

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