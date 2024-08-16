Патрушев связал атаку ВСУ на курское приграничье с приближением краха Киева

Спланированная при участии НАТО и западных спецслужб атака ВСУ на Курскую область вызвана предчувствием приближающегося краха киевского режима, заявил в интервью "Известиям" помощник президента РФ Николай Патрушев.
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