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Кузбасстагы Шахтёрлар Сабан туена 27 меңнән артык кеше җыелган

Кузбасстагы Шахтёрлар Сабан туена 27 меңнән артык кеше җыелган

Узган ял көннәрендә Прокопьевскида гөрләгән Шахтёрлар Сабан туена 27 меңнән артык кеше килгән. Кузбасс губернаторы Илья Середюк шундый мәгълүмат китерде, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

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