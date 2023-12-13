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Тело пенсионерки в окружении собак обнаружили в Свердловской области

Тело пенсионерки обнаружили 12 декабря в неотапливаемом частном доме в Свердловской области. Историю погибшей рассказали РЕН ТВ волонтеры.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Почему государство не заботится о таких одиноких людях?!! Как бы там ни ругали, к примеру Латвию, но даже в этом, не совсем богатом государстве, об одиноких людях заботятся. Каждый из  них учтен и  за ним закреплен соцработник. Называется такой соцработник - апрупия. Приходит апрупия несколько раз в неделю. Ходит в магазин или аптеку, готовит еду, убирает, стирает. Так же одинокого человека посещают медработники и оказывают медицинскую помощь. А У НА СОЦРАБОТНИКИ только и будут ходить к тем одиноким, у кого можно отжать  квартиру!! А в остальном эта &quot;соцзащита&quot; только во вред человеку!!! Отключили бабке газ - и никто даже не пошевелился... Видать ДРАТЬ С БАБУШКИ БЫЛО НЕЧЕГО!! Отвратительно все!!
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Вы абсолютно правы.
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8 час.

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