Тело пенсионерки в окружении собак обнаружили в Свердловской области

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лина любимцева

Почему государство не заботится о таких одиноких людях?!! Как бы там ни ругали, к примеру Латвию, но даже в этом, не совсем богатом государстве, об одиноких людях заботятся. Каждый из них учтен и за ним закреплен соцработник. Называется такой соцработник - апрупия. Приходит апрупия несколько раз в неделю. Ходит в магазин или аптеку, готовит еду, убирает, стирает. Так же одинокого человека посещают медработники и оказывают медицинскую помощь. А У НА СОЦРАБОТНИКИ только и будут ходить к тем одиноким, у кого можно отжать квартиру!! А в остальном эта "соцзащита" только во вред человеку!!! Отключили бабке газ - и никто даже не пошевелился... Видать ДРАТЬ С БАБУШКИ БЫЛО НЕЧЕГО!! Отвратительно все!!