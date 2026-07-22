Top Israeli Minister: 'Best For Us' If US Fights Iran While Israel Sits Out New Round of War As four more American families grieve the deaths of soldiers killed in the war on Iran, one of the top-ranking ministers in Israel's cabinet told an Israeli audience that having America do all the fighting and dying is "the best for us.
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