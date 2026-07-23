Россия добьется от ООН адекватной реакции на преступления ВСУ

Москва намерена наращивать усилия для получения адекватной реакции ООН на преступления Вооруженных сил Украины, 23 июля сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Александра Алимова и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой.