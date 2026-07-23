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Россия добьется от ООН адекватной реакции на преступления ВСУ

Россия добьется от ООН адекватной реакции на преступления ВСУ

Москва намерена наращивать усилия для получения адекватной реакции ООН на преступления Вооруженных сил Украины, 23 июля сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам встречи заместителя главы внешнеполитического ведомства Александра Алимова и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой.

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