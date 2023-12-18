Взрыв на складе горючего в Гвинее

В Конакри произошло мощное взрывоопасное происшествие на складе горючего. По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате сильного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи — Конакри, сообщает ТАСС со ссылкой портал Africaguinee.
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