Взрыв на складе горючего в Гвинее

В Конакри произошло мощное взрывоопасное происшествие на складе горючего. По меньшей мере 100 человек получили ранения в результате сильного взрыва на складе горючего в центре столицы Гвинеи — Конакри, сообщает ТАСС со ссылкой портал Africaguinee.