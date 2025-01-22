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Количество отказов в потребкредитах заметно снизилось с конца 2022

Среднее количество отказов заемщику в любом кредите заметно снижается с конца 2022 года: если с 2019 года по III квартал 2022-го показатель в среднем был на уровне 9, то в IV квартале того же года он резко упал до 3,69 и затем продолжил снижение, достигнув в конце 2024 года 3,23.

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