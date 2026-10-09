Интервью с Александром Лаврентьевым, который ранее 20 с лишним лет возглавлял Казанский вертолетный завод (КВЗ)

Откровенный неюбилейный разговор с Александром Лаврентьевым Сегодня исполняется 80 лет президенту ассоциации предприятий и промышленников РТ Александру Лаврентьеву, который ранее 20 с лишним лет возглавлял Казанский вертолетный завод (КВЗ), пройдя с ним сквозь лихие 90-е.
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