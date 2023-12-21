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Несекретные материалы

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  • Герман Арутюнов
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Казахский гнев опустится на Россию: "Мы въехали в Париж на лошадях, так сейчас заедем на Красную, не Красную площадь, не важно"

Казахский гнев опустится на Россию: "Мы въехали в Париж на лошадях, так сейчас заедем на Красную, не Красную площадь, не важно"

Avia.pro - Новости Старик Возмущен Политикой России В сети набирает популярность видео, на котором пожилой мужчина, чьи волосы поседели от времени, выражает свое недовольство по отношению к "русским интриганам".

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Комментарии
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Герман Арутюнов
Ходят слухи тут и там,
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2 час.
Герман Арутюнов
а беззубые старухи их разносят по умам...
Ответить
2 час.
Леонид Руси
А не надо верить слухам... Посмотрите ролик с урюком из орды и всё
Ответить
2 час.

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