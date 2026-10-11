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Культурология.рф

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История и археология: Как кельтский король Каратак бросил вызов Риму, 9 лет оказывал сопротивление при вторжении в Британию, а потом был помилован римлянами

История и археология: Как кельтский король Каратак бросил вызов Риму, 9 лет оказывал сопротивление при вторжении в Британию, а потом был помилован римлянами

Когда римский император Клавдий летом 43 года нашей эры начал вторжение в Британию, он столкнулся с сильным сопротивлением со стороны коренного народа под предводительством кельтского короля Каратака.

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