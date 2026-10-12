Страна и люди
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Страна и люди

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Бабиш назвал сделку Путина и Трампа по дизелю шоком для Европы

Бабиш назвал сделку Путина и Трампа по дизелю шоком для Европы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал соглашение о поставках российского дизельного топлива в США шокирующим событием для Европы.

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