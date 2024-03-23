«Оперативные службы работали исключительно быстро и молниеносно»: эксперт — о задержании террористов

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. Это произошло утром 23 мартаВсе четверо террористов, которые «непосредственно участвовали» в нападении на Crocus City Hall, задержаны, сообщил глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину.