«Оперативные службы работали исключительно быстро и молниеносно»: эксперт — о задержании террористов

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек. Это произошло утром 23 мартаВсе четверо террористов, которые «непосредственно участвовали» в нападении на Crocus City Hall, задержаны, сообщил глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину.
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