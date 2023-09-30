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В Екатеринбурге отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Екатеринбурге отметили День воссоединения новых регионов с Россией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября, ФедералПресс. В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией волонтеры в Екатеринбурге выстроились в цифру 89, знаменующую общее число регионов страны, и развернули 50-метровый государственный флаг.

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