В Екатеринбурге отметили День воссоединения новых регионов с Россией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября, ФедералПресс. В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией волонтеры в Екатеринбурге выстроились в цифру 89, знаменующую общее число регионов страны, и развернули 50-метровый государственный флаг.