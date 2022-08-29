Так надо для НАТО. Украина объяснила, зачем ей Крым

Киев хотел бы не просто вернуть черноморский полуостров под свою власть, но и «построить базу НАТО в Крыму», — объявила заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны, которая ранее была замминистра обороны Украины, Алина Фролова.
Киев хотел бы не просто вернуть черноморский полуостров под свою власть, но и «построить базу НАТО в Крыму», — объявила заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны, которая ранее была замминистра обороны Украины, Алина Фролова.
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