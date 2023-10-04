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Бывший муж Гагариной появился на публике с копией певицы

Бывший муж Гагариной появился на публике с копией певицы

Популярная российская певица Полина Гагарина к 36 годам добилась значительный творческих успехов. Сегодня она является одной из самых высокооплачиваемых и, соответственно, востребованных артистов на отечественной эстраде.

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