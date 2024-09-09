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Первая в истории масштабная реставрация Аничкового дворца проходит в Петербурге

Первая в истории масштабная реставрация Аничкового дворца проходит в Петербурге

Реставраторы трудятся под самым потолком - расчищают лепнину, мраморные колонны, живописный декор. В предыдущие десятилетия мастера лишь защищали интерьеры от протечек, возможности проводить более масштабные работы не было.

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