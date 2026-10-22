МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экипажи ВКС России и ВВС Индии отработали на самолетах Су-30СМ действия в рамках совместных российско-индийских межвидовых учений "Индра-2026".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым