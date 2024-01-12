Я кончаю во сне: почему это происходит и как предотвратить?

Наверное, каждый половозрелый представитель мужского пола хотя бы единожды в жизни просыпался посреди ночи от сладострастного ощущения и, обнаружив на себе промокшее нижнее белье, задавал себе вопрос: «Почему я кончаю во сне?» Подобное явление именуется в медицине как ночные поллюции и заключается ….