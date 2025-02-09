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Кулеба: Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие

Кулеба: Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие

Подписав в 1994 году Будапештский меморандум, Украина потеряла шанс на обладание ядерным оружием. Вернуть статус ядерного государства она не сможет.

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Комментарии
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сР
сергей Русский
а когда это хохлярия была &quot;ядерной страной&quot;,да и вообще была ли она страной? Франкенштейн
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20 час.
rK
russ KINDE
Обезьяна с гранатой - проблема. А кастрюлеголовые майдауны с ядерным оружием - КАТАСТРОФА.
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20 час.
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