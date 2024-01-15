52-летняя Лера Кудрявцева прокомментировала разрыв с 36-летним мужем

В ночь с 14 на 15 января в Telegram-канале телеведущей Леры Кудрявцевой бушевали нешуточные страсти. Судя по постам 52-летней телезвезды, ее не на шутку разозлили новости в интернете относительно ее разрыва с мужем, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым, которые выдергиваются из контекста ее постов.