Филипп Киркоров рассказал о любовнице и детях мужа Алсу

Певец Филипп Киркоров решил поделиться откровениями и рассказал всю правду о муже Алсу. Бывший муж Аллы Пугачевой, Филипп Киркоров, поделился своим мнением об отношениях семьи Алсу после ее расставания с мужем Яном Абрамовым.