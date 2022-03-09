Новую партию вакцины для подростков «Спутник М» привезли в Петербург

В среду на петербургскую Фармбазу поступило 480 комплектов доз вакцины для подростков «Спутник М». Как рассказали в Комитете по здравоохранению, к настоящему моменту в городе привиты 3433 несовершеннолетних, при этом предыдущая партия уже на исходе.