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Новую партию вакцины для подростков «Спутник М» привезли в Петербург

Новую партию вакцины для подростков «Спутник М» привезли в Петербург

В среду на петербургскую Фармбазу поступило 480 комплектов доз вакцины для подростков «Спутник М». Как рассказали в Комитете по здравоохранению, к настоящему моменту в городе привиты 3433 несовершеннолетних, при этом предыдущая партия уже на исходе.

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