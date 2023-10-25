Треть опрошенных компаний в России раньше отпускают сотрудников по пятницам

Треть опрошенных российских компаний (28%) регулярно допускают короткий рабочий день по пятницам, так как это, по мнению работодателей, увеличивает лояльность сотрудников и мотивирует их успевать больше, сообщает ТАСС со ссылкой на «Работа.
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