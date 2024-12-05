«А почему бы и нет?». Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа поддержал вступление Северной Кореи в организацию

Политик также напомнил, почему пока рано говорить о выходе Армении из Договора и вхождении в него ГрузииНиколай Бордюжа за свою карьеру успел побыть секретарем Совбеза России, руководителем Администрации президента и генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).