«А почему бы и нет?». Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа поддержал вступление Северной Кореи в организацию

Политик также напомнил, почему пока рано говорить о выходе Армении из Договора и вхождении в него ГрузииНиколай Бордюжа за свою карьеру успел побыть секретарем Совбеза России, руководителем Администрации президента и генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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