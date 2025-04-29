Ганчев заявил о скором освобождении нескольких сел в Харьковской области

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о перспективах освобождения нескольких сел в регионе после недавнего освобождения населенного пункта Дорошовка.
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