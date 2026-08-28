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"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"

"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"

Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты.

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