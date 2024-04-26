На водоемах Свердловской области спасатели спасли 13 человек

Спасатели спасли 13 человек на водоемах в Свердловской области, в том числе двух детей. В ходе рейдов, проводимых спасателями, было зафиксировано четыре происшествия с людьми, оказавшимися в затруднительной ситуации на воде.
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