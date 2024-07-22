Курганские чиновники придумали новый способ продажи земли. Фото

В правительстве Курганской области придумали новый способ продажи земли. Для привлечения внимания инвесторов в Шадринске на десятках сводобных участков установили информационные стенды с контактами и QR-кодами для инвесторов.
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