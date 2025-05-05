📹❗️Перехват украинских БЭК в зенитном варианте (с УРВВ Р-73РМД-1/2) огнём из пулемётов "Корд" и ПКМ, а та же гранатомёта, размещенных на борту высокоскоростного БК-16 (либо 03160 "Раптор") в Чёрном море.