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Царьград

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Сергей Лавров осудил Запад за непоследовательность по Украине

Сергей Лавров осудил Запад за непоследовательность по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме выразил недовольство позицией Запада по Украине, обвинив в пренебрежении Уставом ООН и украинской конституцией, что противоречит заявленным европейским ценностям.

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