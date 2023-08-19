Российская Федерация является «экономическим карликом». Соответствующую точку зрения в ходе беседы с изданием El Pais озвучил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал Россию «экономическим карликом»
Комментарии
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Михаил Лакомов
в КИТАЕ НАСЕЛЕНИЕ В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В РОССИИ.Китай отдал свой народ в рабство и весь мир ринулся отдавать деньги китаю ,за дешёвый рабский труд и за отсутствие налогов.И факторов очень много почему Китай стал промышленным регионом..Но есть маленькое НО.Без России этой маленькой по населению страны разорены и разоряются все страны мира..Так что это говорит о значимости России в мировой экономике и промышленности .А болтовня бореля ,это попытка оболгать истинное расположение России в экономике мира..Может борель не знает ,что без России не было бы космоса,электроники ,без России наступил бы мировой голод и мировой энергетический кризис.Так что прежде чем подымать руку на Ядерную маленЬкую сверх державу я бы советовал БОРЕЛЮ СЛЕДИТЬ ЗА БАЗАРОМ,А ТО ВЕДЬ НЕ НАРОКОМ МОЖНО В НИЩИТЕ ОСТАВИТЬ МИР И ЕВРОПУ В ЧАСТНОСТИ.
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13 час.
анатолий андреев
Что же "Европейский гигант" "карлика" не завалил??.. Скоро "карлик" посмеётся над дебильной европой!!
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11 час.
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