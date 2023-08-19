Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал Россию «экономическим карликом»

Михаил Лакомов

в КИТАЕ НАСЕЛЕНИЕ В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В РОССИИ.Китай отдал свой народ в рабство и весь мир ринулся отдавать деньги китаю ,за дешёвый рабский труд и за отсутствие налогов.И факторов очень много почему Китай стал промышленным регионом..Но есть маленькое НО.Без России этой маленькой по населению страны разорены и разоряются все страны мира..Так что это говорит о значимости России в мировой экономике и промышленности .А болтовня бореля ,это попытка оболгать истинное расположение России в экономике мира..Может борель не знает ,что без России не было бы космоса,электроники ,без России наступил бы мировой голод и мировой энергетический кризис.Так что прежде чем подымать руку на Ядерную маленЬкую сверх державу я бы советовал БОРЕЛЮ СЛЕДИТЬ ЗА БАЗАРОМ,А ТО ВЕДЬ НЕ НАРОКОМ МОЖНО В НИЩИТЕ ОСТАВИТЬ МИР И ЕВРОПУ В ЧАСТНОСТИ.