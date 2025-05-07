Эволюция под человеческим контролем: почему кошки и собаки становятся похожими

Ученые обнаружили удивительный факт: кошки и собаки эволюционируют, становясь похожими! Исследование 1810 черепов показало, как человеческие предпочтения меняют облик домашних животных, часто в ущерб их здоровью.
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