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Газета.ру

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Обвиняемые в поставке в войска бракованных бронежилетов получили от 7 до 10 лет

Обвиняемые в поставке в войска бракованных бронежилетов получили от 7 до 10 лет

Суд приговорил на сроки от 7 до 10 лет колонии двух топ-менеджеров ГК «Пикет», которые признаны виновными в поставках в войска некачественных бронежилетов.

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