Четыре особенности, которые отличают только эмоционально зрелых людей

Цифры в паспорте ничего не говорят о реальной зрелости человека, психологи в этом абсолютно уверены. Мы поговорили с семейным консультантом Виктором Яковенко, который рассказал Womanhit, чем отличаются эмоционально зрелые люди от просто взрослых.