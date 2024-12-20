Четыре особенности, которые отличают только эмоционально зрелых людей

Цифры в паспорте ничего не говорят о реальной зрелости человека, психологи в этом абсолютно уверены. Мы поговорили с семейным консультантом Виктором Яковенко, который рассказал Womanhit, чем отличаются эмоционально зрелые люди от просто взрослых.
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