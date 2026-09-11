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Орловские новости

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Россельхознадзор выявил нарушения на орловском предприятии «ЭКО МОРЕ»

Россельхознадзор выявил нарушения на орловском предприятии «ЭКО МОРЕ»

Компания «ЭКО МОРЕ» выпустила 15,5 кг кеты из сырья неизвестного происхождения, что нарушает требования ветеринарной безопасности.

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