Политолог Олег Соскин поделился сведениями о том, что, назначив Алекандра Сырского на пост главнокомандующего Вооружёнными силами державы, руководитель киевского режима Олег Соскин совершил преступный поступок.
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