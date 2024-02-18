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Соскин: Зеленский совершил преступление, назначив главкомом Сырского

Соскин: Зеленский совершил преступление, назначив главкомом Сырского

Политолог Олег Соскин поделился сведениями о том, что, назначив Алекандра Сырского на пост главнокомандующего Вооружёнными силами державы, руководитель киевского режима Олег Соскин совершил преступный поступок.

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