Петербург занял второе место в рейтинге регионов для летнего отдыха

Уступив только Краснодарскому краю и опередив Крым По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), россияне стали активнее бронировать летний отдых и интерес к внутреннему туризму в этом году вырос на 9,8 процентов.
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