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House committee votes to hold Epstein associate Leon Black in contempt

The House Committee on Oversight and Government Reform unanimously voted Tuesday to hold billionaire Leon Black in contempt of Congress .

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