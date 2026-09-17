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"Водочный король" Юрий Шефлер* продал легендарное поместье в Шотландии миллиардеру из ОАЭ

"Водочный король" Юрий Шефлер* продал легендарное поместье в Шотландии миллиардеру из ОАЭ

58-летний российский миллиардер Юрий Шефлер* продал легендарное шотландское поместье Тулчан (Tulchan Estate) за рекордные 67 млн фунтов (около 90 млн долларов) миллиардеру из ОАЭ, сообщает The Herald.

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